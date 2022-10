Iestājoties rudenim, Latvijā aizliegts braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā

Paaugstinātais maksimālais ātrums vasarā bija uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Tallinas šosejas (A1) līdz Sēnītei (14,30.-38,80.kilometram (km)), uz Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Jūrmalai (13,45.-18,78.km), uz Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļā no 21,40.km-26,00.km un no 27,20.km līdz 44,40.km, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei (20,86.-28,20.km), kā arī uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no 5,20.km līdz 60,35.km.