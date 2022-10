Krāšņais ezeru trejdancis Etiopijā

Ezeri atrodas Etiopijā, aptuveni 200 kilometrus uz dienvidiem no tās galvaspilsētas Adisabebas. To fotogrāfijas tika uzņemtas ar NASA un ASV Ģeoloģijas dienestam piederošo satelītu “Landsat 8”.

Šalas ezers no trijotnes ir dziļākais (266 metri), tāpēc no augšas izskatās tumši zils. Ezera dibenā ir vairākas atveres, pa kurām ūdenī ieplūst sērs, tāpēc ezera ūdenim ir ļoti augsts ph līmenis. Par spīti ekstrēmajiem apstākļiem ezerā mīt daudzi sīki vēžveidīgie un mikroorganismi, kas savukārt piesaista lielus flamingu un pelikānu barus.

Abijatas ezers ir seklākais no trijotnes. Tā maksimālais dziļums ir tikai 14 metri. Šis ezers ir vismainīgākais no pārējiem ezeriem. Pēdējo 50 gadu laikā tas zaudējis vienu trešdaļu no sava apmēra. Tā krāsa ir zaļgana tādēļ, ka tā virsmu klāj ziedošs fitoplanktons.