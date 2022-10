Kopš aprīļa 14 Saeimas deputāti saņēmuši administratīvos sodus

Politiķis Ralfs Nemiro (LPV) minētajā laika periodā ir saņēmis sešus administratīvos sodus par Ceļu satiksmes pārtraukumiem, no kuriem četri ir piemēroti 20.jūlijā. Šajā dienā viņš ir saņēmis naudas sodu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 km/h līdz 50 km/h, no 31 km/h līdz 40 km/h, kā arī no 21 km/h līdz 30 km/h, un par ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, apdzenot transportlīdzekli no nepārtrauktās līnijas puses. Četras dienas iepriekš, 16.jūlijā, deputāts tika sodīts par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 km/h līdz 30 km/h, bet 23.augustā - par ātruma pārsniegšanu no 31 km/h līdz 40 km/h.