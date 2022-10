"ManaBalss" piedāvā jaunu rīku, lai līdzdarbotos lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā

Sabiedrības intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju (NVO) aktivitātes līmenis parlamenta likumdošanā ir diezgan zems, pauda "ManaBalss" pārstāve. Pēc viņas teiktā, lai gan vairāku NVO iesaiste parlamenta komisiju darbā kopumā ir ievērojama, to skaits un spektrs ir ierobežots. Neesot arī vienotas NVO un Saeimas parlamenta komisiju sadarbības kārtības, tāpēc likumu pieņemšanas process Saeimā prasa pastāvīgu un nereti arī laikietilpīgu uzraudzību no NVO un interešu grupu puses, jo sākotnējie likumprojekti var būtiski atšķirties no galu galā pieņemtajiem likumiem, skaidroja Ševčenko.