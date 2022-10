Darbs pie darbiem: “Kariņa 2. valdībā” domstarpības par krīžu vadību, jauniem portfeļiem un vēlēšanu sistēmas maiņu

Bet mums šeit diezgan jūtami atšķiras uzskats, kas tad īsti ir krīze, kas konstatē krīzi. Un gandrīz, no mana viedokļa raugoties, no diskusijas iznāca, ka tas, ko es definētu kā ikdienas valdības darbu, viņu uztverē – vismaz manā sapratnē par viņu uztveri – bija tā, ka tā jau visa ir viena liela, gara un nepārtraukta krīze.”

Viedokļi ar Apvienoto sarakstu JV atšķīrās arī par Civilās savienības likuma pieņemšanu un Stambulas konvencijas ratifikāciju. Tāpat premjera partija nepiekrīt, ka būtu jāgroza Satversme, lai pārietu uz jaukto vēlēšanu sistēmu, kurā puse no Saeimas deputātiem tiktu ievēlēti no vienmandāta apgabaliem. To AS bija apsolījis savā programmā, taču potenciālajā koalīcijā dzirdīgas ausis tam viņi neatrod. “Par jaukto vēlēšanu sistēmu mēs arī informējām kolēģus no AS, ka mēs nebūsim domubiedri šajā jautājumā,” uzsvēra arī Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars.