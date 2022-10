Smiltēns: Līdz šim pretrunīgi vērtētajos jautājumos ar JV panākta savstarpēja sapratne

Smiltēns norādīja, ka ATR jautājumā JV un AS ir vienisprātis, ka šī "reģionu reforma" bija "kartes pārzīmēšana", kas devusi arī labus efektus. Taču vēl nepieciešams paveikt vairākas lietas, tajā skaitā, reģionāla mēroga politikas izveidošanu, pašvaldību funkciju pārskatīšanu, sekmēt atbalsta instrumentu plašāku pieejamību, lai finansētu pašvaldības, skaidroja AS politiķis. Smiltēns domā, ka šie uzlabojumi palīdzēs pašvaldības izaugsmei.

AS politiķis, "Liepājas partijas" vadītājs Uldis Sesks norādīja, ka sarunā ar JV "Apvienotā saraksta" pārstāvji atkārtoti norādījuši, ka AS mērķis nav pieņemtās ostu reformas "otrreizēja caurlūkošana". AS atbalsta "konkrētu uzlabojumu veikšanu", skaidroja politiķis, tādējādi netieši atbildot uz "Jaunās vienotības" līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) pirmdien uzsvērto, ka nākamā valdība ostu reformas jautājumā nedrīkst "ieslēgt atpakaļgaitu".