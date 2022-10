JV: Potenciālie koalīcijas partneri spēj panākt vienotu nostāju valstisko reformu jautājumos

Kariņam pēc šodienas sarunām esot zudušas bažas, ka "vienam otram" politiskajam spēkam pastāvētu vēlme atcelt ostu reformu vai administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Ostu reformas un ATR jautājumā premjeram iepriekš bijušas bažas, ka "viens otrs" politiskais spēks gribētu "iet atpakaļgaitā un atcelt reformu". Šodien diskusijā ar AS un NA pārstāvjiem Kariņš saņēmis apliecinājumu, ka nav runas par ostu reformas un ATR atcelšanu un ka tiek spriests tikai par to pilnveidošanu un īstenošanu.

Koalīcijas sarunu gaita iet pozitīvi uz priekšu, jo tagad padziļināti ir pārrunātas izglītības, zinātnes, tiesiskuma un drošības jomas lietas, kurās sāk veidoties kopīga izpratne, pauda JV politiķis. JV kopā ar AS un NA kopīgi redz, ka labas pārvaldības jomā ir jāiebūvē mehānisms, kas attālinātu politiķus no lēmumu pieņemšanas valsts kapitālsabiedrībās.

Sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa būvniecības lietā ir līdzīgas domas par tā nepieciešamību, reizē varētu būt vēl diskusija, kā to vislabāk īstenot - vai to veiktu kā privāto investīciju vai, iespējams, kā valsts investīciju projektu. Premjers norādīja, ka arī ar AS ir vienota nostāja, ka šāda objekta uzbūvēšana valstij ir stratēģiski svarīga.