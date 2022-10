VIDEO ⟩ Šoferis sūdzas par piespriesto sodu pēc auto novietošanas pie nodzēstas nepārtrauktās līnijas

"Sods par to, ka esmu apstājies 920. ceļa apzīmējuma darbības zonā, kas nozīmē "Nepārtraukta līnija", bet pēc vizuālās apskates man galīgi nešķiet, ka šeit būtu kaut kas atbilstošs nepārtrauktai līnijai," stāstīja Andrejs, kurš uzskata, ka ir nepamatoti sodīts.

"Šī vieta, kuru jūs minējāt, tur dabā ir nepārtraukta līnija, vienkārši ir sanācis tā, ka kāds to ir apzināti aizsmērējis tā, lai tā izskatās pārtraukta līnija," atzina Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis.

"Protams, inspektors, kas veica teritorijas apsekošanu, pārzina savu teritoriju, [zina], ka tur tā līnija ir, un šajā gadījumā piemēroja sodu par to, ka viņš ir novietojis nepareizi automašīnu."

Andrejs norādīja, ka redzējis pārtrauktu līniju: "Nu, ja mēs ieskatāmies šeit tuvāk, tad varbūt šeit kāds to ir aizķēpājis, bet es jau neesmu eksperts, lai to noteiktu, vai tas ir pašrocīgi ķēpāts vai tomēr ceļu darbinieki [to darījuši]."