7 Hurgadas pludmales dažādām gaumēm un budžetiem: iesaka Ēģiptes latviete Digna Abuzeida

Daudzas ļoti skaistas un ēģiptiešu iecienītas pludmales ir atrodamas pavisam īsa brauciena attālumā no Hurgadas. Tā, piemēram, ir vērts ieplānot braucienu uz “Sahl Hasheesh” – vienu no ekskluzīvākajiem Ēģiptes kūrortiem, kas ir aptuveni 12 kilometru attālumā no Hurgadas centra un 15 minūšu brauciena attālumā no Hurgadas lidostas.