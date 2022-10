Smiltēns: AS cer šonedēļ sākt strādāt kopā ar JV un NA pie valdības deklarācijas

Vaicāts par to, kāda būs tālākā koalīcijas sarunu gaita, Smiltēns skaidroja, ka AS valde nav saņēmusi signālus par tālāko procesu. Tiek gaidīts, kāds būs vēstījums pēc šodien paredzētās Valsts prezidenta Egila Levita un JV līdera, Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) tikšanās. No JV, kas vada valdības veidošanas procesu, AS sagaida strauju tālāko rīcību, atzīmēja AS politiķis.