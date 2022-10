"Nedēļas fokusā" Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs ⟩ "Pie tāda gāzes patēriņa kā iepriekš mēs nekad vairs neatgriezīsimies"

Lūgts komentēt, kā ekonomisko krīzi saredz Ijaba kolēģi frakcijā un Eiropas Parlamentā kopumā, politiķis pauž, ka viens no jautājumiem, par ko tiek diskutēts, ir valstu parādsaistības un apjoms, cik lielus līdzekļus valstis var aizņemties. “Līdz ar Covid-19 pandēmiju mēs aizvirzījāmies no līdz šim pieņemtajiem aizņēmumu apmēra rādītājiem (..) Eiropā ir dalībvalstis, kas aizvien, kā saka, ir parādos līdz ausīm, un ir jautājums par to, cik ilgi Eiropa varēs šīs valstis vilkt uz vienotu monetāro zonu. Lai cik tas nebūtu paradoksāli, Latvija velk, teiksim, Grieķiju un Itāliju, kur ārējais parāds ir krietni pāri 100% no IKP,” skaidro politiķis, piemetinot, ka šis temats ir ārkārtīgi nepopulārs un sensitīvs.