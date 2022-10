Vairākas pašvaldības saņems finansējumu "Naukšēnu" bijušo audzēkņu atbalstam

Šī gada 23.jūnijā stājās spēkā grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", kas paredz no nākamā gada 1.janvāra piemērot jaunu audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - probācijas novērošanu. Lai to nodrošinātu, tiks izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par probācijas novērošanas kārtību un šīs normas izpildei plānota valsts budžeta finansējuma pārdale no IZM budžeta apakšprogrammas "Sociālās korekcijas izglītības iestāde" uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu "Probācijas īstenošana". Šī finansējuma ietvaros no 2023.gada Valsts probācijas dienestā plānotas papildu amata vietas un mācību organizēšana jaunajiem nodarbinātajiem, kā arī paredzēts finansējums pakalpojumiem, kas nodrošina bērna sociālās uzvedības korekciju un sociālo rehabilitāciju.