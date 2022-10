Ogres jauniešu centrā notiks Mediju pēcpusdiena

Pasākumā piedalīsies TV3 group Latvia programmu direktore Elīna Jēkabsone, RUS TVNET galvenā redaktore Ērika Staškeviča, dīdžejs, kā arī mūzikas producents un Latvijas Radio 5 – Pieci.lv mūzikas redaktors Makree, Gustavs Ķibilds un Emīls Ozoliņš no reklāmu un filmu producēšanas studijas Penthaus Co. Savukārt noslēgumā padomus dos viens no Latvijā zināmākajiem digitālā satura veidotājiem Niklāvs Mičulis un Helio Media" izpilddirektors, STV un 360TV izpilddirektors Kaspars Ozoliņš.