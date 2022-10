Valdība drīzumā plāno lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu Baltkrievijas pierobežā

Ņemot vērā pastiprinātu nelegālās imigrācijas spiedienu, Latvijas valdība Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī izsludinājusi ārkārtējo situāciju. Valdība to izsludināja pērn no 11.augusta, un līdz šim tā bija vairākkārt pagarināta. Pēdējo reizi tā bija pagarināta līdz 10.novembrim. Tagad Iekšlietu ministrija (IeM) sagatavojusi valdības lēmuma projektu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 2023. gada 10. februārim.

Kopš 2021.gada 10.augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7562 cilvēki.

Kopš 2022.gada 1.augusta ir būtiski palielinājies aizturēto un atturēto personu skaits uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, proti, augusta mēnesī no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta 301 persona, septembra mēnesī 299 personas, bet oktobra mēnesī no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturētas jau 173 personas. Atsevišķos gadījumos aizturēto un atturēto personu skaits vienā grupā ir no 20 - 30 personas.