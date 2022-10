Ko tu zini par mazo ērgļu monitoringu? Projekta nozīme un pārsteidzošie rezultāti

Mazais ērglis, kura monitoringu veic AS “Latvijas valsts meži” (LVM), ir viena no apdraudētākajām plēsīgo putnu sugām Eiropā, populāciju skaits kopš 20. gadsimta atsevišķās areāla daļās samazinās. Pasaulē ligzdo aptuveni 16 000 pāru, 95% no visiem mazajiem ērgļiem - Eiropā. Vai zini, cik liela ir Latvijas mazo ērgļu populācija? Kādēļ tiek veikts tās monitorings? Kādu informāciju atklāj projektā iegūtie dati, un kā tos var izmantot?