Labākā vieta pasaulē ar nākotnes perspektīvu

Māra bijusi viena no bioloģiskās lauksaimniecības kustības veidotājām Latvijā.

"Mani vecvecāki bija vieni no aktīvistu saujiņas, kas aktīvi nodarbojās ar bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas veidošanu un attīstīšanu Latvijā pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados."

Jaunās paaudzes saimnieks

Jānis Vaivars "Ragārēs" saimnieko no 2008. gada. Lai gan sākotnēji bija plānojis savu dzīvi saistīt ar informācijas tehnoloģijām, sirdij tuvāka šķita lauksaimniecība, kuras augļus bija vērojis jau no bērnības. Jau vairāk nekā desmit gadus viņš dienu no dienas apsaimnieko vairāk nekā septiņus hektārus, strādājot pie "Ragāru" jaunās vīzijas.