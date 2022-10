Noderīgi padomi automašīnas lukturu sagatavošanai ziemai

Automašīnas lukturu komponentes, spuldzes, reflektorus, vadības blokus un citas svarīgas detaļas, brauciena laikā no ārējas vides pasargā caurspīdīgs organiskā stikla kompozītmateriālu aizsargs, taču laika gaitā un saules gaismas ietekmē tas var kļūt dzeltens, necaurspīdīgs, gaismas staru slāpējošs, kā arī akmeņi, netīrumi un citi ceļa gruveši var to saskrāpēt.

Viena no iespējamām problēmām ir vadi un to savienojumi, kas savieno priekšējos lukturus ar elektriskās strāvas avotu. Tie ir daļa no elektriskās ķēdes, kas piegādā elektrību gaismekļiem, nodrošinot tiem nepieciešamo strāvas jaudu.