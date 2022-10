Ventspilī notiks lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija

Sestdien no plkst.9 līdz 11 konteiners atradīsies Rotas ielas-Vidusceļa krustojumā, no plkst.11 līdz 13 - Lāču ielā (vidū), no plkst.13 līdz 15 - Kaļķu-Saldus ielu krustojumā un no plkst.15 līdz 17 Embūtes-Ozolu ielu krustojumā.