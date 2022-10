Vairākas Eiropas valstis paredz tiesības atteikties no atdzīvināšanas un dzīvību uzturošas ārstniecības

Ārstniecības un aprūpes pārtraukšana gadījumos, kad pacients pats nolemj atteikties no ārstniecības vai aprūpes, nav pasīvā eitanāzija, atzīmēts apskatā. Eitanāzijas mērķis, atsakoties no dzīvību uzturoša atbalsta, ir pacienta nāve. Savukārt neefektīvas ārstēšanas izbeigšanas mērķis nav pacienta nāve, bet gan pacienta vēlme novērst diskomfortu, izvairīties no dzīvības uzturēšanas mākslīgā veidā un miršanas procesa pagarināšanas, ko šāda ārstēšana izraisa. Pirms iepriekš paustās gribas dokumenta sagatavošanas ārsts sniedz pacientam izvērstu informāciju par tā būtību, sekām un sastādīšanas nosacījumiem, norāda Analītiskā dienesta pētnieki.