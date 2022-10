Aptauja: Latvijā 78% iedzīvotāju vismaz reizi dienā seko līdzi karam Ukrainā

Vērtējot iegūtos rezultātus pēc respondentu vecuma, secināts, ka biežāk ziņas par notikumiem Ukrainā lasa un klausās cilvēki vecumā virs 35 gadiem. Visbiežāk minētajiem notikumiem līdzi seko iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem - viņu vidū vismaz reizi dienā to dara 90%, seko vecuma grupa no 35 līdz 44 gadiem (85%), iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem (83%), iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (80%) un iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem (73%).