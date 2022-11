Patiesība ir tur, ārā: cilvēces apsēstība ar NLO

Viena no galvenajam varonēm, zinātniece Katrīna Dūrana, secina, ka svešās būtnes ir nolaidušās uz Zemes tieši gadu pēc tam, kad viņas astrofiziķu komanda nosūtīja kosmosā signālu ar Nika Keiva dziesmas “Into My Arms” ierakstu, ko citplanētieši pārtvēra.

Trešā sezona sākas ar to, ka cilvēki visā pasaulē vienlaikus piedzīvo biedējošas halucinācijas. No tām cieš arī Katrīnas Dūranas jaunākā māsa Sofija. Lai mēģinātu viņai palīdzēt, zinātniece mēro tālu un bīstamu ceļu no Francijas uz Lielbritāniju.