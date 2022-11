Kariņš: Vai nu beidzot vienojamies, vai arī tie, kas bremzē, lai atzīst, ka šādu valdību negrib

"Vai nu beidzot vienojamies, vai arī tie, kas bremzē, lai atzīst, ka šādu valdību negrib, jo varbūt tas ir tas, kas apakšā slēpjas," par konkrētajām sarunām izteicās Kariņš, "no vienas puses briest sadarbības gars, bet no otras puses aizvien jūtu pretestību un negribēšanu. Vai tā ir negribēšana kopā strādāt, vai tas ir kas cits, es līdz galam to nesaprotu, jo man neviens to skaidri nepasaka."