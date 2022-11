Lai uzlabotu vēža skrīninga programmu, sievietes aicina dalīties pieredzē

Katru gadu Latvijā no dzemdes kakla vēža mirst vairāk nekā 100 sieviešu - procentuāli gadā tie ir 50,9% no visām sievietēm ar dzemdes kakla vēža diagnozi. Šis ir sliktākais rādītājs Baltijas valstīs. Turklāt arī atsaucība Latvijā uz dzemdes kakla vēža skrīningu ir zemākā Baltijā - tikai 35,1% sieviešu izmanto iespēju veikt valsts apmaksātu dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi.

Dzemdes kakla vēzis Latvijā ir otrs izplatītākais vēža veids pēc krūts vēža sievietēm reproduktīvajā vecumā, bet katrā Baltijas valstī ik gadu dzemdes kakla vēža diagnoze tiek uzstādīta vairāk nekā 800 sievietēm. Gada griezumā mirstības no dzemdes kakla vēža rādītāji visaugstākie ir tieši Latvijā, sasniedzot 50,9%. Lietuvā no šīs slimības ik gadu mirst 46,8%, bet Igaunijā - 31,6% sieviešu ar uzstādītu diagnozi.

Kopumā Baltijā atsaucība uz valsts apmaksātu dzemdes kakla skrīningu ir zem 50%. Latvijā tā ir kritiska - vien 35,1% uzaicinājumu saņēmušo sieviešu vecuma grupā no 25 līdz 69 gadiem izmanto iespēju pārbaudīties. Savukārt pārējās Baltijas valstīs situācija ir labāka - Lietuvā valsts apmaksātu skrīningu pērn veica 52% sieviešu vecuma grupā no 25 līdz 60 gadiem, savukārt Igaunijā 50,6% vecuma grupā no 30 līdz 65 gadiem.