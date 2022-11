Bijusī ministre: Latvijas izglītības sistēmā katastrofāli trūkst izcilības

Eiropas Savienībā katru gadu tiek veidots reitings "European Innovation Scoreboard". Pēc Seiles stāstītā, tajā redzams, ka Latvija nekādā veidā netiek ārā no vājāko valstu gala un atpaliek no vidējā Eiropas Savienības valstu rādītāja. "Mums nav objektīva pamata cerēt, ka būsim sekmīgāki, ja nespēsim sakārtot savu vispārējo izglītību, lai izrautos no viduvējības slazda. Viduvējais sniegums tālāk transformējas arī uz augstāko izglītību," norādīja Seile.