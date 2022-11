Video ⟩ “Deklarācija pirms portfeļiem” - pēc Kariņa piedāvājuma "Apvienotais saraksts" ieņem pozu

Zemkopības vietā Kariņš “nacionāļiem” piedāvāja SM, uz kuru acis meta AS. Neoficiāli visu oktobri kuluāros skanēja runas, ka šo ministriju labprāt vadītu Liepājas partijas līderis, bijušais mērs Uldis Sesks, bet pretenzijas uz to esot arī Zaļās partijas līderim Edgaram Tavaram. Uzņemties satiksmes ministra amatu būtu gatavs arī Saeimā ievēlētais Ulda Pīlēna biedrības pārstāvis Andris Kulbergs, kurš vada Auto asociāciju.

AS līdzpriekšsēdētāji Smiltēns un Tavars, sastapti uzreiz pēc memoranda parakstīšanas un Kariņa piedāvājuma saņemšanas, apgalvoja, ka viņiem esot vairāki kandidāti uz katru no pozīcijām. “Mēs veidojām ēnu kabinetu katram no šiem posteņiem, kur bija katrā postenī vismaz pieci talantīgi un profesionāli pretendenti, kas varētu arī īstenot mūsu partijas uzstādījumus un programmas. Tāpēc šobrīd mums varbūt tā situācija ir mazliet vieglāka – jebkurš piedāvājums, kas nāk, ir apspriežams,” apgalvoja Smiltēns.

Taču uz jautājumu, vai, piemēram, Tavars saredz pats sevi kādā no Kariņa AS piedāvātajām ministrijām, AS Saeimas frakcijas vadītājs konkrēti neatbild: “Mēs dosimies, apspriedīsimies, un attiecīgi, ko politiskie spēki arī virzīs no katras politiskās partijas, kā mēs redzam, izejot no konkrētās situācijas, ņemot vērā arī šo kompetenci, kas ir Latvijas Reģionu apvienībai, biedrībā, bezpartejiskajiem profesionāļiem un Zaļās partijas biedru vidū. Skatīsimies, veidosim un runāsim labāko veidu tā, lai ir pēc iespējas stabilāk un efektīvāk.”