Kariņš gaida "skaidru atbildi" no AS par atbildības jomu piedāvājumu

Vaicāts par situāciju ar paša Kariņa piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, JV politiķis norādīja, ka gaida "skaidru atbildi" no AS, "vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav". Premjers vērsa uzmanību, ka Nacionālā apvienība (NA) un JV ir gatava turpināt darbu un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.