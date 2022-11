46% Latvijas vīriešu nekad nav bijuši pie urologa

Vērtējot aptaujas datus pēc dažādiem demogrāfijas aspektiem, atklājas, ka urologu biežāk apmeklē gados vecāki cilvēki un krievvalodīgie. Vecumā no 18 līdz 24 gadiem urologu nekad nav apmeklējuši 62% šīs grupas respondentu, vecumā no 25 līdz 34 gadiem – 65%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem – 47%, vecumā no 45 līdz 54 gadiem – 43%, vecumā no 55 līdz 63 gadiem – 37%, bet vecuma grupā no 64 līdz 75 gadiem urologu nekad nav apmeklējuši 30%. Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas urologu kopumā biežāk apmeklē krievvalodīgie – viņu vidū urologu nekad nav apmeklējuši 39%, kamēr latviešiem šis rādītājs ir 50%.