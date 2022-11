Koalīcijas veidošana draud izgāzties, ja AS šonedēļ nesniegs atbildi par atbildības jomu dalījumu

Kariņš pēc šodien notikušās tikšanās ar AS pauda cerību, ka AS atbildi uz viņa piedāvāto atbildības jomu piedāvājumu sniegs pirms nedēļas beigām.

Tomēr no Kariņa sacītā secināms, ka, ja šonedēļ atbilde no AS netiek saņemta, tad droši vien neizdosies tikt skaidrībā ar virzīšanos uz šāda veida koalīcijas izveidi.

JV politiķis Kariņš uzsvēra, ka pirms atbildes saņemšanas no AS par atbildības jomām premjers valdības veidošanas procesā tālāk nevirzīsies.

Vaicāts, vai tas varētu nozīmēt, ka trīs partiju koalīcija netiek izveidota un jāveido cita koalīcija, AS politiķis Smiltēns uzsvēra, ka ir spēkā trīs partiju noslēgtais memorands un ka "līgumi ir jāpilda". AS pārstāvji nekomentēja citu jautājumu, vai AS būtu gatava uzņemties iniciatīvu citas koalīcijas izveidošanai.

Kariņa un AS pretējais skatījums par to, kā tālāk rīkoties, ir iezīmējis šķērsli valdības koalīcijas izveidošanā.