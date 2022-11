Par Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Astaševska

Kā vēstīts, no partijas "Kuldīgas novadam" domē ir ievēlēti astoņi no 15 deputātiem, tātad partijai ir balsu vairākums. Pa diviem deputātiem ir no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS), "Latvijas attīstībai" (LA) un NA sarakstiem, kā arī viens partijas "Konservatīvie" deputāts.