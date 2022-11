LM: Nepieciešams veicināt iespējami agrīnu vardarbības atpazīšanu bērna dabīgajā vidē

Viņa norādīja, ka jāveicina iespējami agrīna vardarbības atpazīšana bērna dabīgajā vidē, īpaši izglītības sistēmā. Labs instruments esot EMU skola, ar kura palīdzību tiek agrīni pamanītas situācijās, kurās bērns norāda uz diskomfortu skolas vidē, savukārt skola, sākotnēji klases audzinātāja līmenī iesaistās konstatēto problēmsituāciju skaidrošanā un risināšanā. Pēc viņas paustā, aizvien vairāk skolas pievienojas šai programmai, un nupat kādā no Veselības ministrijas projektiem esot izstrādāts apjomīgs materiāls vecākiem par to kā rīkoties, ja redz ka bērns cieš no vardarbības.