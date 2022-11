Partijas skaidrību par JV un AS domstarpību atrisināšanu varētu viest pirmdienas rītā

AS Saeimas deputāts, parlamenta priekšsēdētājs Edvards Smiltēns uzsvēra, ka valdības veidošanas sarunās "tikai tagad" ir sajūta, ka AS tiek sadzirdēts. Viena problēma ir, ka vēl nav panākta vienošanās par izpratni, ko nozīmē un kā praktiski tiks īstenots solidaritātes princips. AS politiķis uzsvēra, ka veselība, izglītība, iekšlietas un labklājība ir ļoti smagas jomas, kur koalīcijas partneriem būtu jāuzņemas solidāra atbildība.

Vaicāts par to, vai AS līdz nedēļas beigām sniegs atbildi par atbildības jomu sadalījumu, Smiltēns atbildēja, ka tas ir atkarīgs no "klusās diplomātijas", kas turpināsies brīvdienās, darba rezultātiem.

Tāpat ziņots, ka pašlaik koalīcijas sarunās iezīmējušās domstarpības starp JV un AS pārstāvjiem par turpmāko darbību. Kariņš sākotnēji gaida AS atbildi uz politiķa piedāvāto atbildības jomu sadalījumu. Savukārt AS sākotnēji vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas, tajā skaitā, noskaidrot, ar kādu finansējumu dažādām nozarēm būs iespēja rēķināties.