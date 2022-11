Pētījumā atklāts, ka Latvijas lietoto auto tirgus ir visnecaurspīdīgākais Eiropā

Puse Čehijas lietoto automašīnu ir importētas no ārzemēm. 51,6% ir bojātas un 11,4% ir viltots nobraukums.

Čehijas kaimiņvalstī Slovākijā ir vēl augstāks importētu mašīnu īpatsvars – 58,5%. Savukārt 57,7% mašīnu ir bojātas. Taču vienai no deviņām automašīnām ir viltots nobraukums.

Situācija lietoto automašīnu tirgū ir visai līdzīga arī Ungārijā. 52,6% mašīnu ir importētas, 55% – bojātas un 12,7% ar viltotu odometra rādījumu. Lai arī Horvātijā ir viens no zemākajiem viltotu nobraukumu īpatsvariem (10,3%), tajā ir ievērojams skaits importētu mašīnu (69,3%). Un 56,4% automašīnas ir bojātas.

Ukraina ir auto importa līderis – vairāk nekā 80% automašīnu valstī ir ievestas no ārzemēm. Latvija (75,5%), Rumānija (67,2%) un Lietuva (75,3%) gan daudz neatpaliek.

"Ievērojami augstāks lietoto automašīnu importa īpatsvars ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Austrumeiropas valstis vairāk cieš no krāpniecības. Imports tiešā mērā paaugstina nobraukuma viltošanas skaita pieaugumu. Taču šādus pārkāpumus ir grūti noteikt. It īpaši, ja darījums notiek dažādu valstu ietvaros," paskaidro Buzelis.