Kariņš: Izskatās, ka partneriem ir vēlme valdībā atrast amatus atsevišķiem frakcijas vai partijas biedriem

[..] Darīšu visu, lai deklarācijas rakstīšana ritētu raitāk uz priekšu. Cik ilgs laiks vēl nepieciešams, grūti teikt, jo viens no partneriem - AS - līdz šim visādos veidos vilcinājās un lietu padarīja nedaudz grūtāku," teica Kariņš.

Premjers akcentēja, ka viņš sarunājas ar partiju, tostarp AS, vadību, kas tikšanās reizēs runā vienu, bet "tad televīzijā parādās kāds cienījams Saeimas deputāts, kas runā citu". Atsaucoties uz atšķirīgajiem vēstījumiem, kas izskan no AS, Kariņš norādīja, ka viņam ir sajūta, ka AS iekšēji ne pārāk labi komunicē viens ar otru.