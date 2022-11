"Nedēļas fokusā" Labklājības ministrijas pārstāve Evita Zālīte-Grosa ⟩ Vai valsts turpinās pilnvērtīgi atbalstīt onkoloģijas pacientus?

Zālīte-Grosa pauž, ka diskusijas par valsts budžetu ir apgrūtinātas, jo jāņem vērā gan pašreizējie ģeopolitiskie apstākļi, gan arī daudzo un dažādo nozaru akūtās vajadzības. Tāpat valda liela neskaidrība par tālāko nākotni un to, kā pašreizējā krīze attīstīsies.

Tāpat Labklājības ministrija pauž, ka no Finanšu ministrijas mediju telpā maz parādās rosinājumi, kā uzlabot valsts kopproduktu un IKP. “Šodien mēs varam runāt tikai par to naudu, kas mums ir. Tiesa, ir pieejami arī aizņēmumi, bet 13. Saeimas sasaukuma laikā to bija krietni vairāk pandēmijas dēļ,” norādīja Zālīte-Grosa, piemetinot, ka vēlētos mediju telpā vairāk redzēt finanšu ekspertu viedokļus par šo jautājumu.