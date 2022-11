Video ⟩ Vīķe-Freiberga valdības veidotājus salīdzina ar bērniem smilškastē

"Drošības dienestiem būtu ar skubu un steigu jāsēžas pie saviem rakstāmgaldiem un jāuzraksta priekšlikumi par to, kas viņiem kā instrumentu pietrūkst, lai varētu adekvāti reaģēt uz šādu situāciju," teica Vīķe-Freiberga, uzsverot, ka sekojoši parlamentam steidzami būtu jāpieņem atbilstoši likuma grozījumi, lai nebūtu tādas paralīzes un bezspēcības, jo netālu no robežām notiek kara situācija, bet "Latvijas intereses ar šā kunga paziņojumiem ir apdraudētas".

Vienlaikus eksprezidente pateicas partijai "Saskaņa", ka tā kara sākumā spējusi veikt principiālu izvēli par to, kurā pusē nostāties.

"Paldies "Saskaņai" par to, ka viņiem bija drosme par principa jautājumu, saprotot, ka jāizvēlas, kurā pusē viņi stāv, neskatoties uz to, ka viņi ilgus gadus bija kā "sērferis uz augsta viļņa", ieslīdot Saeimā uz krievvalodīgo aizstāvības viļņa Saeimā," skaidroja Vīķe-Freiberga.

"Apsveicu viņus par to, ka viņi paši pieņēma to soli, bet neapsveicu ar to, ka viņi savu elektorātu nebija audzinājuši un sagatavojuši arī domai, ka ir zināmi principi, kuriem jāizvēlas sekot," teica Vīķe-Freiberga.