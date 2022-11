Brīvprātīgie Latvijā ražo astītes Ukrainas armijas dronu granātām

Ukrainas armijas bruņojumā ir daudz dažādu sprāgstvielu un atkarībā no to lieluma un svara, katrai nepieciešamo plastmasas astīšu izmēri var atšķirties. Rūpnieciski to ražošana būtu dārga. Tāpēc ukraiņi pašu spēkiem centās tās drukāt ar 3D printeriem. Bet nepieciešamo apjomu saražot viņi nespēja un meklēja palīdzību. Par to uzzināja valmierietis Jānis Ozols. Viņš kovida laikā aizsāka kustību »3D Savvaļas bites» un ar domu biedriem pašā pandēmijas sākumā drukāja sejas aizsargus vietējiem mediķiem. Karam sākoties, nolēma iet palīgā ukraiņiem.