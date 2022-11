Dainis par izdegšanu: es pametu prestižu darbu mārketingā un devos strādāt noliktavā

Daiņa lēmums no reklāmas un mārketinga jomas pāriet strādāt noliktavā bija, no vienas puses, likumsakarīgs, bet no otras – arī nejaušība. Reklāmas industrijā viņš sāka strādāt 22 gadu vecumā un astoņus gadus bez atvaļinājuma. Dainis strādāja, strādāja, un likumsakarīgi nejaušais brīdis, kas izvērtās izdegšanā, nāca pamazām. "Sāc just, ka tev tiem pašiem darbiem vajag vairāk laika, tev ir grūti piecelties no rīta, jo tev vairs nav motivācijas, darbs, kas agrāk sniedza prieku, to vairs nesniedz. Naktī mosties no domas, ka kādu projektu varētu izdarīt labāk, trijos četros naktī sēdies pie datora, pārraksti kādu tekstu. Viens brīdis bija, ka es sāku mosties no trauksmes. Tad es sapratu, ka tā varētu būt izdegšana,” sarunu šovā “Zilonis studijā” stāsta Dainis.