Mežs un cilvēks ⟩ Pievienotā vērtība Latvijas mēbelēm - ne tikai koks, bet arī pašmāju meistari

Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam, Latvija atrodas vienā no labākajām vietām uz zemeslodes, kur audzēt mežu. Turklāt tieši mūsu platuma grādos augusī koksne savas kvalitātes dēļ ir vispiemērotākā būvniecībai un dažādu koksnes produktu izgatavošanai. Koki un koksne mums ir visapkārt, ar neapbruņotu aci jau realizētu "zaļo zeltu" mēs redzam tieši un netieši interjerā kā darbā, tā skolā, vai pats par sevi saprotams - mājās. Tās ir mēbeles. Latvijā ir ap 800 mēbeļu ražotāju, kas strādā gan eksportam, gan vietējam tirgum. Pašmājās ražotās mēbeles var būt kā no koka, tā no citiem materiāliem - visām gaumēm, un izrādās, ka koksne mēbelēs var slēpties tur, kur līdz šim tu pat nevarēji iedomāties. Par situāciju ar mēbeļu ražošanu Latvijā portālam TVNET pastāstīja Latvijas Mēbeļu asociācijas izpilddirektore Ieva Erele.