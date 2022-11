Vides dienests Rēzeknes pusē pieķer bīstamu dabas piesārņotāju

Kā norāda Jalinska, nesen konstatētā piesārņotā teritorija Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā, pierāda personas izpratnes trūkumu par sekām, ko rada vidē atstāti vai neatbilstoši pārstrādāti sadzīves atkritumi un būvgruži. VVD konkrēto personu sodījis vairākkārt, piemērojot soda naudu 3500 eiro, tomēr tas nav atturējis pārkāpēju no turpmākas prettiesiskas rīcības.

Lai izvairītos no līdzdalības šādās situācijās, VVD aicina īpašniekus uzraudzīt sev piederošo teritoriju, nepieļaujot vides piegružošanu un piesārņošanu. Tāpat, veicot atkritumu nodošanu vai izvešanu no saviem īpašumiem, jāpārliecinās, vai uzņēmumam ir atļauja atkritumu apsaimniekošanai. Par to iespējams uzzināt, apmeklējot vietni "registri.vvd.gov.lv". Iegādājoties vai pieņemot grunti teritorijas uzbēršanai, labiekārtošanai, svarīgi gūt pārliecību par materiāla legālu izcelsmi, lai vēlāk nav jāiegulda līdzekļi tā izrakšanai un izvešanai uz atkritumu poligonu, skaidro VVD pārstāve.