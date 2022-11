56% Krievijas iedzīvotāju tic raganām un burvestībām

Priekšstats, ka cilvēks spēj uzlikt lāstus, ir daļa no teju visām lielākajām pasaules reliģijām, to skaitā kristietības, jūdaisma, islāma un hinduisma.

Boris Gershman, 2022, PLOS ONE

Foto: Boris Gershman, 2022, PLOS ONE

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “PLOS One”, zinātnieki izmantoja apjomīgu datubāzi, kas veidota no 2008. līdz 2017. gadam. Kopumā aptaujāti par ticību burvestībām un lāstiem tika 140 tūkstoši cilvēku no 95 pasaules valstīm. Pētījuma galvenais ierobežojums gan ir tāds, ka netika aptaujāts neviens cilvēks no Ķīnas un Indijas, kur kopumā dzīvo aptuveni 2,8 miljardi cilvēku.