Rajevskis: Topošās valdības deklarācijas melnraksts atgādina partiju politisko programmu

Viņš norādīja, ka deklarācijas melnrakstā ir sarakstītas un fiksētas daudzas vēlmes, piemēram, līdz 20206.gadam palielināt iekšējās drošības un sabiedriskās kārtības finansējumu, sasniedzot 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Tāpat iecerēts attīstīt Nacionālos bruņotos spēkus, palielinot valsts aizsardzības budžetu vismaz 3% apmērā no IKP līdz 2027.gadam. Savukārt augstākajā izglītībā un zinātnē pētniecībai un attīstībai plānots palielināt kopējo finansējumu līdz 1,5% no IKP, kā arī investēt zinātnes universitāšu konkurētspējā, panākot zinātnes universitāšu iekļūšanu starptautisko reitingu "Top 500".