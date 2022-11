Krievijas pensiju saņēmēji Latvijā pie naudas tiks līdz 19.decembrim

VSAA veic Krievijas pensijas izmaksu tām personām, kuras Latvijā saņem pensiju saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra.

Ņemot vērā, ka no 2022.gada 16.maija ir apturēta "Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" un tā Protokola darbība, tad, sākot no 2022.gada trešā ceturkšņa, VSAA no Krievijas piešķirtajām pensijām ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.