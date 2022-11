Le Parisien: Ukraina saņem ieročus arī no trešajām valstīm

Cīņā pret Krievijas iebrucējiem, pēc Ukrainas ārlietu ministra Dmitro Kuļebas teiktā, Ukraina saņem ieročus arī no līdz šim nezināmiem avotiem. "Mēs ne tikai saņemam ieročus no mūsu tuvāko draugu noliktavām. Bet šie draugi sadarbojas arī ar trešajām valstīm, lai iegādātos no tām aprīkojumu un piegādātu to mums," viņš sacīja franču laikrakstam „Le Parisien”.