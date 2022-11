Video ⟩ Visu militāro preču testēšana pirms to pieņemšanas - aizvien nav norma?

Sarunās ar “de facto” vairāki gan profesionālā dienesta karavīri, gan no Zemessardzes, atzinuši, ka ir bijušas problēmas ar mācību jeb salūtmunīciju. To apliecina arī Garisons, kurš kopā ar ministrijas kolēģiem dien Zemessardzē - pērn mācību laikā daudziem salūtmunīcija regulāri sprūdusi. Tiesa gan, reakcija uz aicinājumu munīciju pārbaudīt, bijusi visai negaidīta. “NBS eksperti visu mēģina novelt uz to, ka mans ierocis nav tīrīts un tādēļ munīcija nestrādā. Mans ierocis tika paņemts divus mēnešus, kaut kur testēts, bet nu beigās tomēr bija jāatzīst, ka munīcija bija vainīga,” stāsta Garisons.