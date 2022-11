Militārajās mācībās Jūrmalā imitēs aizturēšanu

Šajās mācībās tiks imitēta arī personu aizturēšana. 1.decembrī no plkst.9.45 līdz 10.15 tās notiks Bulduros Meža prospektā, no plkst.11.40 līdz 12.10 - Dzintaros, Dzintaru prospektā, no plkst.13.25 līdz 13.55 Dubultos, Liedaga ielā, Ceriņu ielā un R.Blaumaņa ielā, bet no plkst.14.20 līdz 14.50 - pie Varkaļu kanāla tilta.