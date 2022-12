Kas jāņem vērā, braucot ar elektroauto ziemā?

Tikmēr ar elektroauto ir pretēji – to ir ieteicams "uzsildīt" pirms braukšanas. Proti, ja elektriskā spēkrata uzlādi pa nakti veicat mājās, tad, pirms no rīta atvienojat to no elektrības padeves, ieslēdziet salona apsildīšanas funkciju. Apsildot salonu, kamēr auto ir pievienots uzlādes portam, tas ņems elektroenerģiju no tās padeves, ne automašīnas akumulatora. Tā ietaupīsiet kaut nedaudz akumulatora enerģijas, kas citkārt būtu iztērēta salona pirmreizējai apsildei. Savukārt tādiem auto modeļiem kā "Volkswagen ID. 5" papildaprīkojumā ir pieejams siltumsūknis, kas nodrošina energoefektīvu salona apsildi, pozitīvi ietekmējot nobraukuma rezervi.