Ziemassvētku skumjas: kur tās rodas un kā no tām izbēgt?

“Tas ir līdzīgi kā ar attiecībām,” skaidro Aldis Miglinieks, “ja varam dabūt to, ko sagaidām, viss ir lieliski, bet vispār jau ne visu, ko no dzīves gaidām, tā mums var sniegt. Un tad cilvēks piedzīvo vilšanos. Līdzīgi ir ar dāvanām – gaidas, sevišķi bērniem, var būt nepamatoti lielas. Bērnus var labi saprast, viņiem ir svarīgi just vecāku beznosacījuma mīlestību, turklāt bērni vēl īsti neapzinās lietu vērtību. Ja bērns gaida dāvanas, ko vecāki nevar atļauties, pieaugušo uzdevums ir to izskaidrot, sakot – es tevi sadzirdēju, saprotu, esmu pamanījis, un man ir ļoti svarīgi, lai tu būtu priecīgs, taču dzīvē ir savi ierobežojumi – pat ja kāds klasesbiedrs vienmēr dabū visas kārotās mantas. Te droši var izmantot pasakas un stāstus, kuri palīdz bērniem saprast, ka sapņot un ilgoties var un vajag, bet ne visas gaidas ir iespējams piepildīt – vismaz ne uzreiz. Taču apliecināt savu mīlestību ar dāvanu ir ļoti svarīgi, iespēju robežās piemeklējot to, kas visvairāk iepriecina.”