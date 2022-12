VIDEO ⟩ Raidījums skaidro, vai Ķekavas apvedceļa būvētāji nav aizmirsuši par gājējiem

"Šobrīd visos video ir kaut kāds žogs pa vidu un nekādu gājēju pāreju es tur neredzu. Otra [lieta] – lai no "Elektriķiem" tiktu ārā (tie arī ir Krustkalni, vienkārši mēs to mazo gabaliņu mēs saucam par "Elektriķiem"), tur ir mazs aplītis uztaisīts, kam es vispār nesaprotu nozīmi, jo tie, kas brauc nost no šosejas, viņi uzreiz nobrauc vai nu uz veikalu, vai "Elektriķiem"; tie, kas brauc ārā, arī uzreiz uz Ķekavu griež, un tur kaut kāds mazs aplītis ir izveidots. Bet, piemēram, ja es braucu no Ķekavas puses, es fiziski nevaru iegriezt Krustkalnos. Par Neilandiem mēs jau esam pieraduši, tur ir barjeras, un es redzu, ka cilvēki kāpj tām pāri, lai tiktu uz pieturu, bet vismaz vienu pieturu vajadzētu atstāt, jo mums taču kaut kā ir jātiek uz Rīgu," neizpratni pauž Anna.