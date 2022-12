Video ⟩ Kariņš: Ministru kandidātu izvēle ir interesanta

Viņš sacīja, ka ar visiem potenciālajiem ministru amatu kandidātiem vēl nav ticies un plāno to izdarīt tuvākajā laikā, bet šobrīd neredz "sākotnēji nepārvaramu šķērsli, kāpēc šie cilvēki nevarētu kļūt par ministriem".

Pēc premjera teiktā, vairākas nosauktās kandidatūras ir interesantas - tās esot neliels pārsteigums, bet labā nozīmē. Piemēram, "Apvienotā saraksta" (AS) pieteikto veselības ministra amata kandidāti, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektori Līgu Meņģelsoni Kariņš vērtēja kā mazliet negaidītu pavērsienu. "Tas, ka viņa ir gaiša, izglītota, spējīga, par to vispār nav šaubu. Kā cilvēkam, kurš nav bijis politikā, veiksies, ieejot politikā? Es domāju, ka ar to var arī tikt galā. Man būs daudz kas ar viņu pārrunājams, bet es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc viņa arī nevarētu būt veiksmīga ministre šajā jomā," sacīja Kariņš.