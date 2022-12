"Ziedot.lv": šogad saziedoti 19 miljoni eiro

No tiem 1,6 miljonu eiro apmērā sniegts atbalsts ārstniecībai pieaugušajiem. Apmaksāti valsts nekompensētie onkoloģijas un citi medikamenti, izmeklējumi, ārstniecība un operācijas. Kā arī tehniskie palīglīdzekļi, brilles, mājokļu pielāgošana un zobārstniecība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Projektu konkursu kārtībā sadalīti AS Latvenergo un Latvijas valsts meži sociālās jomas ziedojumi. Programmā "Cilvēkos ir spēks" sniegts atbalsts gan dzīvnieku patversmēm, gan citām sociāli nozīmīgām iniciatīvām Ikdienas sadarbība ar vairāk nekā 120 labdarības organizācijām no visas Latvijas, kurām izsniegti pārtikas, mājlietu ziedojumi no Ziedot.lv noliktavas.